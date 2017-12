Dourados Filho de vereador é preso na 'boca' com drogas e arma de uso restrito "Filho do vereador Cido Medeiros (DEM), foi preso em Dourados. Marcos Vinicius estava armado com um revólver Magnum calibre 357, de uso exclusivo das Forças Armadas"

Marcos Vinicius Medeiros da Silva, 23, filho do vereador Cido Medeiros (DEM), foi preso em Dourados, ontem, domingo (17), a 233 km de Campo Grande. Ele foi flagrado em uma “boca” de drogas no Jardim João Paulo II armado com um revólver Magnum calibre 357, de uso exclusivo das Forças Armadas. Outras três pessoas também foram presas.

Segundo informou a PM, na madrugada de domingo, policiais da Agencia Local de Inteligência do 3º Batalhão se deslocaram até uma residência na Rua Antônio Joaquim de Almeida, no João Paulo II, após receberem denúncia que no local funcionava um ponto de distribuição der drogas.

Com apoio de outras equipes, os policiais abordaram Jéssica Ferreira Palácio, 24, o marido dela Fabricio Maciel Torquette , 24, que possuía contra ele um mandando de prisão, e Marcos Medeiros, que estava de posse do Magnum 357, com cinco munições intactas, além de 17 gramas de maconha no bolso.

Com o uso de cães farejadores, os policiais localizaram dentro do guarda-roupas um saco plástico com 50 pedras de crack que totalizaram 20 gramas, além de sete telefones celulares.

Os policiais foram informados também que na Rua Antônio do Amaral morava uma irmã de Jéssica, onde poderia funcionar outra “boca de fumo”. No local não foi encontrado nenhum vestígio de tráfico, mas a PM prendeu Clodielson Alves Batista, 20, de posse de um notebook furtado.

Ainda de acordo com a PM, todos foram levados para a 1º Delegacia de Polícia, onde Jéssica e Fabrício foram autuados por tráfico de drogas, Marcos Vinicius Medeiros por porte de arma e associação ao tráfico e Clodielson por receptação.