Várzea Grande Filho de vereador, personal trainer é morto com cinco tiros

O personal trainer Danilo Campos foi morto na noite de hoje, 8, no bairro Jardim Cuiabá, na capital do Estado. Danilo, que atua na academia Smart Fit, foi atacado por dois motoqueiros na rua Ramiro de Noronha. Danilo é filho do vereador Nilo Campos (DEM), de Várzea Grande. O crime foi registrado por volta das 22h.Informações repassadas para a Polícia Militar revelam que o rapaz estava próximo ao seu carro, um Honda Civic, quando dois motoqueiros se aproximaram. Um deles, segundo testemunhas, desceu da moto e disparou à queima-roupa.



Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) se deslocou ao local, juntamente com a perícia criminal para coletar informações sobre o caso.



Imagens de câmeras de segurança da região deverão ser empregadas para análise da polícia que buscará a identificação dos envolvidos no crime.