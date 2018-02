Nova Alvorada do Sul Flagrado na cama com mulher casada,homem é morto a pauladas No início da tarde deste domingo (25) um homicídio foi registrado no Bairro Vacilio Dias em Nova Alvorada do Sul.

Por: Alvorada Informa 26/02/2018 às 07:21

Foto: Fotos:Alvorada Informa Fabiano de Oliveira da Conceição, 38 anos, foi morto a pauladas, na tarde deste domingo (25), ao ser flagrado mantendo relações sexuais com a mulher de outro homem, no Bairro Vacilio Dias, em Nova Alvorada do Sul O autor do crime está foragido. Ele teria chegado ao imóvel, por volta das 13h, flagrado a esposa junto com Fabiano na cama do casal e o espancou até a morte com um pedaço de madeira. A mulher não teria sido ferida na ocasião. O Fato ocorreu na residência do autor, localizada na Rua Anaurelino Silveira Marques 573, Bairro Vacilio Dias. Policiais Militares e Civil juntamente com o Corpo de Bombeiros, estão no local.