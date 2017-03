Capturada Foi presa em Coxim a terceira irmã da família de acusados por crimes no MT

Foto: Reprodução/Edição MS

Logo pela manhã desta segunda-feira (27), a Polícia Civil prendeu Clarice Cruz Silva, integrante de família que cometeu diversos crimes em Nobres (MT), ela estava foragida após fuga em cerco policial na tarde deste domingo (26). Clarice foi presa as margens da BR-163, próximo ao bairro Piracema, em Coxim.

A acusada confessou participação nos crimes no Mato Grosso, em fevereiro deste ano. Foi confirmado pela polícia que a mulher já teria outras passagem por tráfico de drogas, chegou a ficar presa no Mato Grosso do Sul, mas ganhou liberdade em dezembro. Em menos de dois meses Clarice, junto com os irmãos, voltou a cometer crimes.

Em Coxim - cidade á distante 260 km de Campo Grande, Clarice tentava sobreviver fazendo programas. De acordo com a polícia a mulher percorria cidades da região oferecendo seus “serviços”.

Os irmãos de Clarice, Creusa da Silva (30), e Claudionor da Silva (22) o "Pretotete", foram presos no domingo (25), na Vila Mariana, no assentamento Vale do Taquari, em Coxim. Ela também estava no local, mas fugiu ao ver a movimentação da polícia, de acordo com informações do sie Edição MS.