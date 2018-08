Tráfico de drogas Foragido de presídio de MS é preso com 270 quilos de maconha no Acre Rapaz estava em casa que funcionava como depósito de droga

Foragido do presídio de Mato Grosso do Sul foi preso por tráfico de drogas em Rio Branco, no Acre. O homem, que não teve a identidade divulgada, estava em um depósito onde foram apreendidas 270 quilos de maconha.

De acordo com informações do site O Rio Branco Net, flagrante aconteceu durante operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no bairro Jequitibá e Bosque. Denúncia anônima levou os policiais até uma residência no Bosque, onde supostamente estavam dois foragidos da justiça.

Ao chegarem ao local, polícia encontrou os dois foragidos, identificados como Thiago Pereira Souza e Vladion Gleison Oliveira da Silva, além de uma mulher. Foram apreendidos no local 835 quilos da droga.

A partir disso, policiais do Bope receberam nova denúncia de que outra residência, no Jequitibá, era usada como depósito de drogas e se deslocaram até o imóvel, onde foram apreendidos 261,06 quilos de maconha já pronta para a venda e 855 gramas de cocaína.

Os foragidos e as drogas apreendidas foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Os suspeitos negaram serem proprietários do entorpecente, que segundo a polícia, é a maior apreensão do ano no município.