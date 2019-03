Foragido do sistema prisional morre no hospital apÃ³s levar 15 tiros em emboscada

FRONTEIRA Foragido do sistema prisional morre no hospital após levar 15 tiros em emboscada Homem chegou a fazer cirurgia, mas não resistiu e morreu na noite de ontem

Foto: Reprodução

O paraguaio Jorge Mizuhira Salinas, de 35 anos, alvo de atentado a tiros nesta quarta-feira (13) em Ponta Porã, morreu após passar por uma cirurgia de duras horas. A informação é da assessoria de imprensa do Hospital Regional (HR).

Foragido da justiça, Jorge foi alvo de pelo menos 15 tiros em uma oficina mecânica em Ponta Porã.

Segundo o site, Dourados News, a vítima utilizava o sinal de wifi do estabelecimento quando foi surpreendido por atiradores em uma motocicleta. Jorge teria tentado fugir se escondendo embaixo de um veículo, mas foi atingido a tiros de pistola.

Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional e levado para o centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme o site Porã News, Jorge Mizuhira estava foragido após escapar do sistema prisional de Ponta Porã onde cumpria pena por tráfico de drogas. As informações preliminares são de que a vítima estava recebendo ameaças de morte.

Policiais Militares e investigadores do Setor de Investigações Gerais ( SIG () estiveram no local do crime e uma das hipóteses de motivação para o crime e o possível ajuste de contas do narcotráfico na fronteira.

Em 2012, Jorge Mizuhira tinha sido preso em flagrante no mesmo bairro onde foi ferido ontem após tentar matar Rudineis Escobar Gimenez. O paraguaio foi preso em casa por policiais militares que o encontraram sentado na varanda. Alvo de quatro tiros, Rudineis conseguiu se esconder e não foi atingido.