ForÃ§a tarefa desarticula "cracolÃ¢ndia" instalada na antiga rodoviÃ¡ria da Capital

Fim da Força tarefa desarticula "cracolândia" instalada na antiga rodoviária da Capital

A força tarefa envolvendo Policiais da Força Tática da Polícia Militar e policiais civis do Deops (Departamento de Ordem Política e Social), Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), quinta, terceira delegacia e ainda a guarda municipal, realizaram uma operação contra tráfico de drogas e em cumprimento de mandados de prisão no Centro e região da antiga rodoviária de Campo Grande.

A “Operação Integrada” também conta com a participação da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e Vigilância Sanitária. De acordo com o delegado Mário Donizete Ferraz de Queiroz, da Primeira Delegacia, a operação começou por volta das 19h30 e não tem hora para terminar. A atuação foi denominada como Operação Integrada, por ser realizada em conjunto com a prefeitura da Capital.

Inicialmente, os policiais foram em um prédio invadido localizado na Rua Barão do Rio Branco com a Rua Vasconcelos Fernandes em frente à rodoviária antiga, onde estavam mais de 40 usuários de drogas.

Para auxiliar as pessoas que sofrem com o problema de uso de drogas, a prefeitura também disponibilizou assistentes sociais. Qualquer outro tipo de caso como tráfico de drogas, ou cumprimento de mandado de prisão será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. (Com boletim).