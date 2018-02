Força Tática prende homem por tráfico de drogas

Nessa quarta-feira (14), às 21h45, policiais militares da Força Tática de Paranaíba, a qual atua em toda a área do 13º Batalhão de Polícia Militar, prenderam um homem de 20 anos por tráfico de drogas e apreendeu grande quantidade de entorpecentes.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, os militares realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo pela rua José Batista Camargo, no centro, quando visualizaram dois indivíduos conversando. Um deles, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, mas foi alcançado e abordado pelos policiais.

Na mochila do rapaz foram encontrados 38 tabletes de substâncias com características de maconha, que depois de pesados totalizaram 13 quilos. Na residência foram encontrados 01 caderno onde o autor controlava a contabilidade da venda do entorpecente, 02 balanças de precisão, além de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o entorpecente apreendido para a delegacia de Polícia Civil.