Formatura de administraÃ§Ã£o termina em pancadaria e xingamentos racistas

Capital Formatura de administração termina em pancadaria e xingamentos racistas "Várias pessoas feridas, cadeiras quebradas"

Durante a formatura de uma turma de Administração da Uniderp, realizada em um salão de eventos na avenida Afonso Pena, na madrugada deste domingo (12), resultou em uma briga generalizada que teve arma apontada, ofensas racistas e terminou com três pessoas feridas. Durante a manhã desta segunda-feira (13), alunos e amigos prestaram depoimento na Depac Centro (Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário).



Familiares e formandos relataram que a primeira briga começou por volta da meia-noite, iniciada pelo estudante Leonardo Marques. Horas depois, um novo motim e desta vez, o mesmo jovem teria sacado a arma do tio que é policial civil e apontado para os convidados. Segundo relatos, a última confusão teve início porque o formado paquerou uma menor de idade, atitude que foi reprovada pela família da jovem.

De acordo com o registro durante a confusão, Leonardo teria sacado um revólver e apontado para outro rapaz identificado como sendo Wesley Martins de Souza (27), e ainda teria o chamado Wesley de "seboso e macaco", por ser negro. A mãe de Wesley que estava na formatura do filho passou mal ao ver Leonardo apontar arma.

O salão de festas amanheceu com cadeiras quebradas e com marcas de sangue pelo chão. Pelo menos três pessoas teriam sido atingidas durante a briga, e foram encaminhadas para unidades de saúde com ferimentos leves.

A Polícia Militar foi acionada, porém quando chegaram ao local, os envolvidos haviam fugido. (Com Boletim).