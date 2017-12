Atentado Foto no Facebook levou atirador a tentar matar funcionário da Pax "O autor do crime entendeu a foto como uma 'provocação'"

Uma foto de trocas de carinho entre sua ex-mulher com outro homem, tendo entre os dois o seu filho, foi apontada por Wellington Barbosa de Almeida (24), como a 'gota d'água' de um crime premeditado. Segundo boletim de ocorrência, após comprar uma arma por R$ 800, na sexta-feira (1º), Wllington invadiu a Pax Real do Brasil, na avenida Bandeirantes, com a intenção de matar Douglas Nogueira (25), atual namorado de sua ex-companheira e que foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa após o crime. Uma terceira pessoa ficou ferida no atentado.

Barbosa se apresentou por volta das 14h desta segunda-feira (4) na 6ª Delegacia de Polícia Civil, no Tijuca, onde prestou depoimento ao delegado Valmir Moura Fé. Acompanhado do advogado, Abadio Rezende, ele confessou o objetivo de assassinar Douglas, mas negou que tinha a intenção de ferir a ex-mulher, Valéria da Silva Fernandes (23) – por quem, segundo o delegado, o autor afirmou ainda ter sentimentos.

Wellington se apresentou na segunda-feira Foto:Reprodução

O autor do crime disse que viveu com a mulher por quatro anos, acusando-a de traição, o que teria motivado o fim de seu relacionamento há cerca de seis meses. Antes, porém, afirma que já era alvo de zombaria e comentários de amigos, causando-lhe raiva. Mesmo assim, sustenta que nunca aceitou bem o término.

Depois de ver a foto postada no Facebook, Barbosa decidiu cometer o crime. Na fotografia o casal Valéria e Douglas estão se beijando, e entre ambos está o filho de Wellington com a garota –uma criança de 2 anos. Ainda segundo depoimento, o autor do crime afirmou que a imagem lhe pareceu uma provocação.

Após ver a foto, segundo Wellington, ainda descobriu que a ex e seu atual namorado trabalhavam juntos, o que o levou a supor que Valéria e Dougla teriam um caso há muito tempo. Por esse motivo, ele decidiu matar o rival.

Premeditado

O autor afirmou que foi até a região do Caiobá, onde pagou R$ 800 por um revólver calibre 38. O local exato da compra não foi revelado.

O autor confessou ainda, que no dia do crime esperou Douglas entrar na sede da Pax. A ação foi rápida, Wellington entrou no local quase que ao mesmo tempo que a vítima e começou a atirar. Trinta segundos depois, saiu do prédio. O autor fugiu dali em uma moto.

Moura Fé disse que autor confesso pretendia matar Douglas. Foto: Marcos Ermínio

Douglas foi baleado no tórax, axila e abdome. Socorrido para a Santa Casa, passou por cirurgia. Seu estado era considerado grave. Além dele, um cliente da Pax foi atingido em uma das mãos. Valéria fugiu para dentro do prédio e não se feriu. Uma atendente da empresa também escapou ilesa.

Dali, Wellington fugiu em uma motocicleta rumo ao Aero Rancho. Na região do Parque Ayrton Senna, abandonou o veículo e jogou a arma no rio Anhanduí – a moto foi apreendida, e a polícia busca a arma do crime.

Segundo o delegado, Moura Fé, Wellington será indiciado por homicídio triplamente qualificado, com agravantes o motivo torpe e o uso de recurso que impediu a vítima de se defender. Como ele não tinha passagens anteriores, responderá em liberdade.