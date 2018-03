Fotógrafo é preso suspeito de estuprar e filmar filha de 12 anos

Fotógrafo de 30 anos foi preso nesta quinta-feira (22) suspeito de estuprar a filha de 12 anos, e ainda filmar os crimes. Ele também armazenava centenas de fotos e vídeos envolvendo outras crianças - supostamente retirados da internet -, segundo a delegada Marília de Brito Martins, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Os materiais estavam armazenados em um HD, mas outros equipamentos, como computador e celular, também foram retidos durante busca e apreensão feita com autorização da Justiça na casa do suspeito. À policia confirmou que fazia registros da filha, mas não manteve relação sexual com ela."Apesar dele falar que não teve relação com a menina, configurou estupro porque houve ato libidinoso, que também pode ser classificado como estupro", disse ao G1 a delegada Marília, que está à frente do caso.

O fotógrafo estava sendo investigado desde fevereiro, após a avó materna registrar boletim de ocorrência devido à criança relatar o que estava acontecendo. Imagens e vídeos mostram a garota nua. Em um dos registros, o pai aparece se masturbando na frente da filha.

Além da menina de 12 anos, o suspeito ainda tem outra filha, de 8 anos, que, de acordo com a polícia, não teria sofrido abuso. Os crimes, segundo os investigadores, aconteciam quando a garota ia para a casa do pai e no momento em que a madrasta não estava.Ele já havia sido indiciado por estupro, mas ainda vai responder pela produção pornográfica envolvendo criança, além da prática de armazenamento desse tipo de material. De acordo com a delegada Marília, a pena pode chegar a 27 anos de prisão.