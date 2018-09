Jardim Centenário Frentista invade casa da ex-namorada e acaba assassinado a facadas "A mulher reatou com o ex-marido"

Moto do frentista em frente à casa da ex-namorada em MS Foto: José Aparecido/TV Morena

O frentista Jader Paes de Barros Candia, 37 anos, foi assassinado a facadas após invadir a casa da ex-namorada Josiane Ventura Martins, 37 anos, na madrugada desta quinta-feira (27), na Rua Forte de São João, no Jardim Centenário, região sul de Campo Grande. O principal suspeito pelo crime, Oziel Ribeiro de Souza, 47 anos, marido de Josiane, está foragido.

Conforme boletim de ocorrência, Josiane contou que estava em casa junto com as filhas e o marido, quando Jader pulou o muro de sua casa. Tentando quebrar os vidros da janela da cozinha para invadir a residência, o frentista gritava que mataria Oziel. Desesperada com a situação, um das filhas de Josiane ligou para a polícia.

Enquanto isso, Jader conseguiu arrombar uma das portas e entrar no imóvel. Josiane, então, saiu correndo com as crianças e ligou para a sua irmã ir buscá-la. Os dois homens ficaram sozinhos e Jader acabou morto com cinco facadas, sendo no tórax, pescoço, punho e mão direita. Após o fato, Oziel fugiu. Segundo a polícia, Oziel e Josiane se conheceram quando o casal se separou. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.

Fonte: Campo Grande News.