Fronteira: Polícia prende suspeitos de matar jovem e queimar o corpo O trio acabou detido durante busca e apreensão realizada em dois bairros de Pedro Juan Caballero.

Foto: Poranews

Três pessoas foram presas durante ações realizadas entre a quarta e quinta-feira na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. Elas são suspeitas pela morte de Arsênio Daniel Ferreira Garcia, 27, que teve o corpo carbonizado.

De acordo com o Porã News, Derlis Centurion, 29, o "Bebeto" com varias passagens pela policia, Norma Beatriz Alvarez, 37 e Eugenio Antônio Galeano Ramirez, 40, conhecido como "Coreaí" também com varias passagens policiais, acabaram presos pelos investigadores da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica do país vizinho.

O trio acabou detido durante busca e apreensão realizada em dois bairros de Pedro Juan Caballero, onde residiam.

Eles foram encaminhados à Seção de Investigação de Delitos da policia na cidade paraguaia e ficam a disposição da Justiça.