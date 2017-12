Ponta Porã Fronteira registra terceiro caso de homicídio em menos de 72 horas Cozinheiro e executado a tiros por pistoleiros na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

Foto: Porã News

O mesmo foi identificado como, Javier Paes (22) cozinheiro em um local comercial situado no pátio de comidas do shopping situado na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã de onde saiu na tarde de terça feira (26) e ao chegar na residência de sua irmã, situada na fração residencial Asturia, por volta das 21:20hs, foi executado com 25 disparos de pistola 9mm, segundo a policia, ninguém chegou a ver em que transitava os pistoleiros, já que a residência onde a vitima chegou se encontrava vazia pois a irmã se encontrava na residência de uma vizinha.

Investigadores da Divisão de Homicídios e agentes da Policia Técnica apoiados pelo medico legista Marcos Galeano e pela promotora de justiça Katia Uemura, realizaram os procedimentos de rigor e posteriormente entregaram o corpo da vitima aos familiares.

Ate o momento não se tem informações sobre a motivação do homicídio, já que o mesmo trabalhava como cozinheiro e era evangelico, segundo os familiares, que manifestaram ainda que não tinha inimigos e nem chegou a receber ameaça, mas esta situação gera um clima de insegurança na cidade que já registra em menos de 72 horas três casos de homicídios.