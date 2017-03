FucionÃ¡rios da Havan da Capital sÃ£o acusados por gerente por furto

Crime Fucionários da Havan da Capital são acusados por gerente por furto

Na manhã desta segunda-feira (13), o gerente da loja Havan em Três Lagoas, cidade a 338 quilômetros de Campo Grande, procurou a Polícia Civil para denunciar quatro funcionários da empresa. Com idades entre 21 e 30 anos, os funcionários foram acusados de furtarem mais de mil objetos da loja.

De a acordo com o boletim de ocorrência, o programa de computador que administra vendas e consultas de produtos da loja permitiu que a gerente conseguisse detectar o furto. O crime teria acontecido em duas datas, na manhã do dia 18 de fevereiro e na noite do dia 5 de março. Nas ocasiões, os funcionários furtaram mais de mil objetos.

De acordo com a gerente, o prejuízo alcançou R$ 7.012,69 em utensílios domésticos e também de confecção. Os autores teriam agido em conjunto, passando alguns produtos como venda concretizada e outros furtados sem serem lançados. Imagens de monitoramento flagraram o furto e foram entregues na delegacia.

O caso é tratado como furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza. (Com assessoria).