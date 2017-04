Perseguição Fuga e troca de tiro termina com morte de criminoso e prisão de adolescente

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Fernando Cândido de Souza (28), morreu ao trocar tiros com uma equipe de motos do 10º Batalhão da Polícia Militar, o rapaz era suspeito de cometer vários assaltos. O fato ocorreu por volta das 22h desta terça-feira (11), no cruzamento das ruas Esther Assunção com a Fidélis Bucker, no Residencial Ramez Tebet, em Campo Grande.

O acusado estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um adolescente de 17 anos, que durante a ocorrência sofreu uma queda e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa. O garoto sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte.

De acordo com o tenente da PM, Arédio Gomes, o adolescente e Fernando saíram do Bairro Caiobá a pé, subiram em um ônibus e seguiram para a região do Bairro Paulo Coelho Machado e Centro Oeste, onde cometeram roubos a pedestres, mercearias e conveniências.

Logo após a onda de crimes foram recebidos vários chamados pelo Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança), os policiais conseguiram informações e a localização da dupla que também havia roubado uma motocicleta Yamaha YBR. Durante a abordagem, Fernando armado com revólver calibre 38 disparou pelo menos seis vezes contra a equipe policial, que revidou.

O rapaz foi baleado e socorrido por uma viatura do Batalhão de Choque - acionada para dar apoio à ocorrência. Porém, Fernando já chegou morto ao Hospital Regional. O rapaz, segundo o tenente, era fichado por furto, porte ilegal de arma de fogo, posse de entorpecente e evasão de local de custódia.

Já o adolescente, tem passagem por furto e receptação. Com a dupla, foram encontrados vários aparelhos celulares roubados e apreendida a arma que era usada para abordar as vítimas. (Com assessoria).