MEDO Fugindo de assalto, vítima pula em bueiro e fica perdido na tubulação Amigo sumiu, vítima ficou perdida por duas horas

Cunhado da vítima mostra local onde rapaz conseguiu sair após fuga pelo bueiro Foto: Reprodução/Bruna Kaspary

Jovem de 24 anos teria se jogodo em um bueiro para escapar de assaltantes na madrugada de hoje (9), na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. A vítima estava em uma moto, dirigida por um amigo que fugiu do local. As informações são do site Campo Grande News.

Conforme o site, as jovens passavam em frente ao Shopping Norte Sul Plaza, por volta das 3h, quando foram cercados por outra dupla em uma moto. Os ladrões fecharam as vítimas que acabaram caindo a beira da via.

Com medo, um dos jovens se jogou no primeiro bueiro que viu. Hoje pela manhã, o cunhado da vítima foi até o local, tentar localizar celular e documentos da vítima, perdidos durante o desespero.

Segundo o cunhado, o rapaz ficou perdido na tubulação por cerca de duas horas, até achar uma saída e ser socorrido por pedestres que acionaram auxílio médico e a Polícia Militar.

Ele pode ter fraturado clavícula e tornozelo, mas o estado de saúde ainda é avaliado. O amigo, que ficou no local do assalto, sumiu. A moto é do pai do rapaz que foi socorrido, mas também ainda não foi encontrada.