Fronteira Fugitivo da justiça morre durante confronto com a policia

Policiais civis da região de fronteira entraram em confronto na manhã de segunda-feira (09) com o fugitivo justiça, Paulo César Buss Antunes de 24 anos, vulgo Brizolinha, que no final da tarde de domingo tinha fugido da delegacia da Polícia Civil de Eldorado depois de atacar e desarmar um policial civil no momento que ele recolhia os presos para as celas.

Segundo informações, Brizolinha estava preso e aproveitou um descuido para se esconder atrás de uma geladeira que estava no corredor de acesso às celas e não teria sido notado pelo policial.

O preso conseguiu desarmar o policial e fugiu logo em seguida levanta a arma do policial. Ele seguiu para o distrito do Morumbi e nesta manhã foi localizado na rodovia MS 295 nas proximidade do Rio das Mortes, houve troca de tiros e ele acabou sendo morto.

Brizolinha tinha uma condenação de 7 anos e oito meses por roubo e estava fugido de Estabelecimento Penal Semiaberto de Dourados, mas tinha sido capturado neste final de semana e seria trazido para a Penitenciaria Estadual de Dourados.

O delegado de Iguatemi Tiago de Lucena está no local onde aconteceu o confronto e ainda hoje deverá falar sobre o caso.