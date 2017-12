Funcionário da Latam é flagrado roubando 400 celulares em aeroporto Homem foi preso em Brasília no sábado (9)

Foto: © Reprodução/TV Globo

Um funcionário da empresa aérea Latam foi preso em flagrante no sábado (9), no Aeroporto Internacional de Brasília, enquanto tentava roubar uma caixa com 400 celulares, avaliados pela Polícia Civil em R$ 750 mil.Imagens do circuito interno de segurança obtidos pela TV Globo mostram o momento em que o homem e um ajudante colocam a carga dentro de uma kombi.

O segundo envolvido não é funcionário do aeroporto e conseguiu acesso graças ao auxílio de um funcionário de uma empresa que fornece serviços alimentícios às companhias aéreas.

Os dois também foram presos.Segundo o G1, a carga seria levada para revenda na Feira dos Importados, onde seria vendida a preços bem inferiores aos praticados no mercado. A Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos (DRF) chegou à banca que comercializaria os produtos e prendeu seu responsável.