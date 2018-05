Funcionário da Solurb é executado em plena luz do dia na Capital Vítima estava descansando com colegas de trabalho quando foi atingido pelos disparos

Foto: Kerolyn Araújo

Um catador da Solurb foi morto em plena luz do dia, no início da tarde desta terça-feira (8), na rua Verdes Mares, no Jardim Corcovado em Campo Grande. Elcio Rodolfo Armindo Filho estava descansando no horário de almoço, na sombra de uma calçada, quando foi atingido por disparos de arma de fogo.

Testemunhas afirmaram que Elcio, de 24 anos, estava com mais 2 catadores e o motorista da concessionária quando um veículo não identificado teria se aproximado e efetuado pelo menos 6 tiros na direção da vítima. A perícia não soube informar quantos disparos atingiram o funcionário, que morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Campo Grande.