Barbárie Funerária aluga caminhão e abandona com 150 corpos "As leis mexicanas impedem a cremação de corpos ligados ao crime organizado"

Foto: © Reuters

Autoridades mexicanas encontraram 150 corpos no interior de um caminhão no município de Tlajomulco de Zúñiga. De acordo com o 'Jornal de Notícias', o veículo teria sido alugado por agências funerárias de Guadalajara, que não tinham mais espaço para receber cadáveres.

A situação tem revoltado moradores de Tlajomulco de Zuniga. "Temos muitas crianças vivendo aqui. Isto pode deixar todos doentes", disse um residente da cidade em entrevista à BBC.

Não é a primeira vez que o caminhão traz problemas, pois a população de Guadalajara já havia reclamado do mau cheiro do veículo. Só depois de duas semanas o caminhão acabou sendo levado para Tlajomulco de Zúñiga.

De acordo com o jornal português, as leis mexicanas impedem a cremação de corpos ligados ao crime organizado. Uma onda de violência recente fez um número elevado de vítimas mortas: em 2017, foram mais de 25 mil assassinatos. Autoridades agora buscam uma solução a longo prazo para armazenar os corpos.

Segundo a reportagem, as autoridades locais ainda tentavam encontrar destino para os cadáveres na segunda-feira (17).

Fonte: Notícias ao Minuto.