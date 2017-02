Crime Furtou "motóca", fez arrastão e acabou retornando para as grades

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Fabiano da Silva Martins (34), foi preso após furtar uma motocicleta, junto com um comparsa, e praticar vários roubos em bairros da região sul. Ele foi preso por volta 23h da noite de quinta-feira (9), na Rua Conde de Pinhal, no Bairro Alves Pereira, em Campo Grande.

De acordo com o registro de ocorrência, a polícia foi informada de que havia sido furtada uma motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha, na Rua Benedito Campos Couto, no Jardim América. Logo após o crime, foi comunicado aos policiais, de que dois homens com uma moto, com as mesmas características, roubaram um mercado, na Rua Osmar de Andrade, no Jardim Colibri.

Eles levaram do estabelecimento, R$ 300 em dinheiro, aparelho celular e aliança. Na sequência, foi registrado outro assalto, dessa vez em um açougue na rua Paes Barreto, no Conjunto Cohab, também praticado por uma dupla com o mesmo veículo.

Os policiais resolveram então realizar rondas na regiões onde ocorreram os crimes, chegando no Jardim Colibri, os PM's identificaram dois suspeitos ocupando a motocicleta idêntica a que havia sido furtada horas antes. Ao perceber que seria abordado, o piloto acelerou dando início a uma perseguição policial.

Um dos bandidos conseguiu escapar, mas em seguida a polícia encontrou a motocicleta abandonada na rua. Próximo ao local, também foi preso Fabiano, que ainda tentou se desfazer da pistola calibre .765 com nove munições intactas.

A arma era usada para cometer os roubos. O homem confessou que havia furtado a moto e cometido os assaltos. Ele não quis entregar o comparsa e confessou que havia comprado a arma no valor de R$ 2,3 mil em Chapadão do Sul para se "defender".

Na toca

Os PM's ainda encontram com o suspeito e na casa dele, na rua Tucuruvi, dinheiro, aparelhos celulares e bijuterias roubados. Fabiano, que era fugitivo do sistema prisional, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O comparsa de Fabiano não foi localizado. Todas as vítimas dos criminosos registraram boletins de ocorrência.