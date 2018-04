Tráfico Fuzileiros navais dos MS são presos com 30 quilos de cacaína "A droga, que saiu do Mato Grosso do Sul, seria distribuída no Centro de São Paulo"

Cinco pessoas foram presas, entre elas dois fuzileiros navais de Mato Grosso do Sul, acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na madrugada de hoje, segunda-feira (9), na região do Pari, no Centro de São Paulo. Os nomes dos presos não foram informados pela polícia.

Conforme o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a equipe fazia uma blitz na ponte das Bandeiras, quando abordou o motorista que seguia em um veículo VW Gol. Dentro do carro, foram encontrados cerca de 30 kg de cocaína.

A droga, que saiu do Mato Grosso do Sul, seria distribuída no Centro de São Paulo. O condutor do carro se identificou como fuzileiro naval, do 6º Distrito Naval, em Ladário. Ele confessou aos policiais que estava transportando a droga e contou com a ajuda de um colega, também fuzileiro. Além disso, o suspeito informou que outras três pessoas estariam esperando pela droga.

O homem informou aos policiais que estas pessoas estavam no Hotel Canindé, na rua Carnot. A equipe policial, então, foi até o local e encontrou os suspeitos. O outro fuzileiro que teria ajudado no transporte da cocaína, foi localizado no Hotel Village, na rua Prates, no Bom Retiro. Os três civis e os dois fuzileiros foram conduzidos ao 13º Distrito Policial (Casa Verde), onde o caso foi registrado. (Com informações do site R7).