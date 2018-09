Naviraí Gaeco afasta chefes de sindicato acusados de peculato e 'rombo' de R$ 670 mil "Remake porque um dos alvos já foi processado"

As investigações da Remake, operação deflagrada na manhã desta terça-feira (25), constataram prejuízo de pelo menos R$ 670 mil ao Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Naviraí (SFPMN), o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPE), cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de afastamento cautelar.

De acordo com MPE, o presidente e a tesoureira do sindicato foram afastados dos cargos, além de terem os bens bloqueados. A investigação é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Naviraí e apura o crime de peculato contra os cofres do Sindicato dos Funcionários Públicos do Município.

O esquema, causa prejuízo direto ao sindicato, que estão credenciados servidores da prefeitura e da Câmara Municipal, estima-se que cerca de R$ 670 mil, até outubro de 2017, podendo ser superior dependendo das provas que forem obtidas até a conclusão da investigação.

Participam da operação, dois promotores de Justiça e 12 policiais militares. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Naviraí. A operação chama-se “Remake” porque um dos alvos já foi processado pelos crimes contra a administração pública em 2014, inclusive, tendo sofrido a perda de mandato político.

*Com informações do Correio do Estado e MPE.