"NEGÓCIO DE FAMÍLIA" Gaeco cumpre 15 mandados em 4 cidades de MS Operação desencadeada nesta manhã tem alvos na Capital e interior

Foto: Reprodução

O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpre 15 mandados em Campo Grande, Três Lagoas, Água Clara e Paraíso das Águas, nesta terça-feira (16).

Segundo o Ministério Público Estadual, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e três mandados de medidas cautelares diversas prisões.

Segundo o site Campo Grande News, em Água Clara, são alvos os vereadores Vicente Amaro (PDT), ex-vereador Valdeir Pedro Carvalho e Biroca (MDB).

Ainda não se sabe qual o foco da operação intitulada "Negócio de Família. Promotores do Gaeco deverão fornecer mais detalhes sobre os trabalhos no decorrer do dia.