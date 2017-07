Operação Gaeco e Bope deflagra operação da fronteira, contra o tráfico em MS e outros Estados "As ações ocorrem nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Cuiabá (MT) e Goiânia (GO), visando combater os crimes de organização criminosa."

Foto: Reprodução web

Na manhã desta quarta-feira (27) o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (Bope), deflagrou a Operação Fronteira, para o cumprimento de 15 mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal de Campo Grande.

As ações ocorrem nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Cuiabá (MT) e Goiânia (GO), visando combater os crimes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, comércio de armas, roubos, furtos, receptação e corrupção de menores, com atuação na fronteira do Brasil com o Paraguai e ramificações nos Estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso.

As investigações tiveram início em outubro de 2016 e culminaram com o oferecimento de denúncia criminal contra 21 pessoas integrantes da organização criminosa, além da prisão de outras 14 pessoas, durante o período de investigação.

Ainda foram realizadas apreensões de sete carros utilizados pela organização para o tráfico de drogas, 871 kg de maconha e 416 gramas de cocaína.

Dos 21 denunciados, sete já estão recolhidos no sistema prisional de Mato Grosso do Sul, de onde continuavam a praticar crimes em conjunto com os outros membros da organização criminosa que estavam soltos.

Em linhas gerais, o esquema funcionava da seguinte forma: alguns membros da organização providenciavam o carregamento da droga no Estado de Mato Grosso do Sul, a qual era transportada por meio de veículos roubados ou furtados por outros integrantes da organização com destino a outros Estados da Federação. Nesse esquema, era comum a utilização de pessoas menores de idade e mulheres com o fim de não levantar suspeitas frente aos órgãos de fiscalização.

Participaram das operações de hoje a Agepen de Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar do Estado de Goiás e o Setor de Inteligência da Secretaria de Justiça de Mato Grosso. (Com assessoria).