BATAYPORÃ Gaeco lacra prefeitura no interior e realiza buscas nessa manhã Suspeita que a polícia busca envolvidos e documentos sobre fraudes em licitações

Agentes do Gaeco em frente à Prefeitura de Batayporã Foto: Nova News

Na manhã dessa terça-feira (30), agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul estão na sede da Prefeitura de Batayporã, no interior de Mato Grosso do Sul.

Não há dados sobre os objetivos ou se alguém já foi preso. O Ministério Público ainda não se pronunciou. A equipe policial chegou no município, foi à sede da prefeitura por volta das 6h, segundo o site Jornal da Nova os agentes lacraram o prédio. Servidores que chegaram para trabalhar às 7h foram impedidos de ter acesso a prefeitura.

Mandados de busca também estão sendo cumpridos em residências da cidade e em Nova Andradina, pouco mais de 12 quilômetros.

Conforme o Jornal da Nova, um advogado da prefeitura, informou que as investigações envolvem supostas fraudes em licitações feitas por administrações anteriores. O município de 11 mil habitantes é administrado por Jorge Luiz Takahashi (MDB).