COMANDO FECHADO Gaeco prende três em operação contra o PCC em MS e SP Justiça manda Gaeco prender 42 membros do PCC

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nessa manhã (07), a “Operação Comando Fechado”, cumpriu dois mandados de prisão e outros 62 de busca e apreensão devem ser cumpridos ao longo dessa quinta-feira, em MS e também em São Paulo, todas as ações são contra a facção criminosa Primeiro Comando Capital (PCC), que atua respectivamente nos estados.

Conforme o Gaeco, com o apoio de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foi feito a prisão de dois suspeitos, um de 32 anos e outro de 37 anos, ambos encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Piratininga. Ao todo, devem ser realizados 46 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão.

No interior de MS quatro mandados de busca, todos em Dourados, uma pessoa acabou presa após ser flagrada com drogas. O alvo da operação no município não foi encontrado.

Já no interior de SP, um foragido foi recapturado, em Ribeirão Preto. Ele estava foragido, desde 2016, quando foi preso com 150 quilos de drogas, mas durante uma ‘saidinha’ não voltou. O preso, que não teve a identidade revelada, atuava para uma facção criminosa.