CORRUPÇÃO Gaeco realiza buscas durante "Jogo Sujo", que investiga fraudes em licitações de esporte em MS Prefeitura de Batayporã é vasculhada e servidores são alvos

Gaeco realiza Operação no município desde as 6h de hoje Foto: Nova News

Operação “Jogo Sujo” realizada nessa manhã (30), pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Promotoria de Justiça de Batayporã, investiga esquema de compras feitas pela Secretaria de Esportes do município no interior de Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Nova News, sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas residências de servidores públicos municipais.

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), a operação investiga peculato, falsidade ideológica e fraude a processo licitatório, na compra de material esportivo, troféus, medalhas e uniformes. As aquisições teriam sido encabeçadas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, comandada por Sonia Nantes de Lima.

Empresas de fachada foram usadas no esquema, até o momento apenas documentos foram apreendidos na sede executiva do município.

Ainda não foram divulgados nomes de envolvidos. Mas o site Jornal da Nova apurou que estão sendo realizadas buscas nas casas de Dilmo Teixeira, “Bruno da Licitação”, Júnior do Sport e Compras e Ricardo Vieira dos Santos. Esses, moradores de Batayporã e Nova Andradina.

Ainda segundo o site, em um dos endereços, agentes dos Gaeco apreendeu quantia em dinheiro dividida em noras de R$ 100 e R$ 50. Não há informações sobre o valor total.