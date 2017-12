GAECO realiza operação “Voto de Minerva” na Câmara de Vereadores em Água Clara

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da Promotoria de Justiça de Água Clara, e a Polícia Civil, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - GAECO, deflagrou, nessa terça-feira (19/12), a Operação Voto de Minerva.

A investigação foi conduzida pelo Promotor de Justiça Paulo Henrique Mendonca de Freitas e apura a prática dos crimes de corrupção passiva e tráfico de influência supostamente praticados por membro do Poder Legislativo daquele município que, valendo-se de terceira pessoa, solicitou para si a quantia de 80 mil reais para intervir em processo de cassação em trâmite na Câmara de Vereadores.

Na manhã desta terça-feira, foram presas preventivamente uma Vereadora da cidade, sobre a qual pesa a grave suspeita de ter solicitado a vantagem indevida a fim de influir em procedimento interno do Legislativo, bem como a pessoa que era encarregada de abordar a vítima para solicitação da propina. Para o cumprimento dos dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão a Promotoria de Água Clara teve o apoio do GAECO.

Foram apreendidos, os aparelhos celulares dos alvos, bem como cumpridos mandados de busca e apreensão na Câmara de Vereadores de Água Clara e na residência dos envolvidos.

Após as prisões, a juíza Substituta de Água Clara/MS concedeu liberdade provisória às presas, fixando medidas cautelares diversas da prisão consistentes em proibição das investigadas de comunicarem-se entre si e o afastamento da Vereadora do cargo.

Voto de Minerva

É o que decide uma votação que de outra forma estaria empatada. O termo se refere ao episódio da mitologia grega em que a deusa Palas Atena (que corresponde à deusa romana Minerva) preside o julgamento de Orestes, um reles mortal.