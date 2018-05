Operação Oiketikus Gaeco volta às ruas em operação contra a corrupção policial Na primeira parte da operação, 21 policiais militares foram presos

Por: Correio do Estado

Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), voltou as ruas na manhã desta quarta-feira (23), dando continuidade a operação Oiketikus deflagrada na quarta-feira passada (16) em Campo Grande e no Interior de Mato Grosso do Sul.

A operação é em combate à corrupção no âmbito policial. Outros detalhes sobre a ação de hoje ainda não foram divulgados.

Na primeira fase da operação, foram presos 21 policiais militares em todo o Estado. No total, são oito sargentos, cinco cabos, quatro soldados, dois tenentes-coroneis, um subtenente e um major.

Crime

A organização criminosa formada atuava no contrabando tanto de cigarros como de outros produtos, como pneus.O grupo não só cobrava propina dos contrabandistas para facilitar o trânsito em rodovias estaduais e na distribuição em municípios, como também tentava dificultar a atuação de outras forças de segurança na investigação desse tipo de crime. As rotas que os investigados atuavam tinham ligação com a Bolívia e o Paraguai.