DOURADOS "Gangue do palhaço" invade festa e deixa menor gravemente ferido em ataque O grupo atacou durante festa na noite deste domingo (23), na Aldeia Bororó em MS

Foto: Divulgação

Três adolescentes de 13, 15 e 16 anos, foram esfaqueados, durante festa na Aldeia Bororó, na noite deste domingo (23), em Dourados. Segundo registro, o grupo suspeito da ação teria invadido a festa e esfaqueado os jovens.

Os suspeitos, denominados "Gangue do Palhaço" estariam realizando os mesmo atos há vários dias, conforme apurou o site local Dourados News. Armados o grupo estaria invadindo eventos, aterrorizando e ferindo pessoas. Não haveriam motivos ou alvos objetivos para os suspeitos, as vítimas seriam escolhidas de forma aleatória, de acordo com o site.

Do ataque realizado ontem, um dos jovens, o de 16 anos, segue internado no Hospital de Dourados, ele teve ferimento grave na nuca. Na ação, os suspeitos usaram facas e facões para atacar as vítimas.

Após o ataque o grupo fugiu, no entanto, uma adolescente de 12 anos e outro de 16 anos foram apreendidos. Egenilson da Silva, de 18 anos, foi preso pela polícia. O caso é investigado.

Todos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e os menores posteriormente encaminhados à Unei Laranja Doce.