TRÊS LAGOAS Gari é executado com três tiros em frente a própria casa em MS Esposa suspeita de parentes

Local onde a vítima foi assassinada Foto: Rádio Caçula

Renato Alberto de Lima Bezerra, de 23 anos, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (01), em Três Lagoas. O homem trabalhava e no momento da execução, recolhia lixo em frente sua residência.

Segundo o site da Rádio Caçula, Renato passou fazendo limpeza na frente de sua casa, quando foi abordado pelos suspeitos. Ainda segundo o site, houve uma discussão e em seguida os homens teriam atirado contra a vítima, testemunhas disseram ter ouvido dois disparos, e depois um dos suspeitos teria efetuado um terceiro disparo, esse, a queima roupa, com a vítima já caída.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, no entanto, o gari não resistiu. Ele foi baleado duas vezes no peito e uma na cabeça.

No local do crime foram encontradas duas munições deflagradas. A esposa da vítima registrou boletim de ocorrência e informou que eles sofriam ameaças de parentes após discussão no ambiente familiar. Ela teme por sua segurança e a polícia faz buscas para identificar os envolvidos no caso.