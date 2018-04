Coxim Gari é preso por suspeita de envolvimento na execução de agiota

Foto: PC de Souza

No final da tarde desta sexta-feira (13), o gari José Carlos Pereira da Silva foi preso nas imediações do Ginásio de Esportes do bairro Piracema, em Coxim.O mandado de prisão temporária cumprido pela Polícia Civil, com apoio da Militar e ROTAI (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior). Inicialmente, Zé Carlos deve ficar preso por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30.

Segundo a investigação da Polícia Civil, o gari é suspeito de envolvimento no assassinato do agiota Manoel Teodoro, o Neto, ocorrido em julho de 2017.

A delegada explicou que ele é o principal suspeito, tanto do plano para executar Neto quanto dos quatro disparos que tiraram a vida da vítima.

Para chegar a essa conclusão a polícia trabalhou em cima do comportamento de Zé Carlos, antes e depois do crime, também se pautou em testemunhas e provas coletadas durante a investigação, inclusive testemunhal.