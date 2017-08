Ponta Porã Garoto sequestrado em Ponta Porã já está volta a sua casa O trabalho das forças policiais das duas cidades foi importante para a libertação do garoto.

Foto: Divulgação (PC)

Terminou por volta das 23h30min da noite fria desta quinta-feira (17), o sequestro do menino Pedro Urbieta de Souza, de 12 anos, filho do empresário Alexandre Reichardt de Souza, que havia sido sequestrado por volta das 6h30min quando saía de casa em direção a escola e foi interceptado pelos sequestradores que estavam em um veículo branco.

Conforme informações passadas a reportagem do site Pontaporainforma pelo delegado de Policia Civil de Dr. Rodolfo Daltro, os sequestradores haviam feito dois contatos no inicio da tarde, em seguida nao teve mais contato com a família, o que causou certa estranheza por parte das autoridades policiais tanto do Brasil como também de Pedro Juan Caballero, Paraguai. Os autores do sequestro, sentiram a pressão das forças policiais que estavam empenhados em encontrar o cativeiro onde poderia estar o garoto e em um ato de surpresa levaram o garoto Pedrinho até a periferia da cidade de Pedro Juan Caballero onde o soltaram.

Em seguida, Pedrinho conseguiu uma carona e foi levado até a comissária 6ª onde foi entregue as autoridades paraguaias, que imediatamente entraram em contato com os seus familiares que foram até o local para buscá-lo.

Dr. Rodolfo Daltro disse que o resgate não foi pago e que isso foi uma grande vitória porque ficou demonstrado que o trabalho de busca pela localização de Pedrinho chamou a atenção dos sequestradores que acharam por bem libertar o menino.

Trabalharam na investigação agentes da Polícia Civil de Ponta Porã, com auxílio do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate) e agentes das forças policiais do Paraguai. Não houve confronto.

Pedrinho foi recebeido em sua residência por familiares e amigos com muita alegria e comemoração. Os pais agradeceram o apoio de toda a comunidade, que fizeram orações e campanhas para que o garoto volta-se para casa são e salvo.