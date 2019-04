CORUMBÁ Gás de cozinha explode e homem fica ferido Vítima fez adaptação para cozinhar e teve queimaduras pelo corpo

Foto: Reprodução

Homem de 58 anos ficou ferido e teve queimaduras de segundo grau, depois do botijão de gás explodir enquanto ele cozinhava. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Pronto Socorro de Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ontem (22), às 14h30, a corporação foi acionada para conter chamas em uma residência, localizada na rua José Sabino da Costa, quase esquina com Ciríaco de Toledo, no Bairro Generoso.

A vítima contou que cozinhava em fogareiro adaptado em um botijão de gás, quando começou a sair fogo. Na tentativa de apagar as chamas, o homem deitou o botijão fazendo um explosão ambiental onde o fogo atingiu, ocasionando os ferimentos.

O fogo foi extinto e a vítima recebeu os primeiros socorros. Ele estava com queimaduras de 1º e 2º grau na face, tórax, abdômen, braço, antebraço, ombro esquerdo e nos joelhos.

Os bombeiros deram dicas sobre o que fazer em casos de vazamento de GLP. Se não tiver fogo, siga as instruções abaixo:

• Feche o registro de gás.

• Afaste as pessoas de local.

• Não acione interruptores de eletricidade.

• Desligue a chave geral de eletricidade somente se ela estiver

fora da residência.

• Não fume nem acenda fósforos ou isqueiros.

• Se ocorrer em ambiente fechado, abra portas e janelas.

• Entre em contato com a empresa distribuidora de gás e, em casos mais graves, Chame o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Se o vazamento de gás tiver fogo:

• Se possível, feche o registro de gás.

• Afaste as pessoas do local.

• Desligue a chave geral da eletricidade.

• Retire do local os materiais combustíveis que puder.

• Chame o Corpo de Bombeiros Militar (193)

Fonte: Correio do Estado