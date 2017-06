Três Lagoas Genro acusado de matar sogra e sogro morre a tiros em confronto com a polícia "A sogra contou a filho que quem atirou foi o genro momentos antes de morrer"

Foi execultado em um tiroteio com a PM (Polícia Militar) e Polícia Civil o homem suspeito de assassinar o casal de idosos José Rodrigues Dias, de 66 anos, e Naide Carrilho Dias, de 62, na noite de quarta-feira (21) em Três Lagoas, interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o site local Jornal do Povo, o nome do suspeito é Alex Martins Teixeira (23). Ele era namorado da neta dos idosos e estava escondido em uma fazenda, localizada a cerca de 40 km da cidade de Três Lagoas.

De acordo com o registro durante a investigação sobre o crime, os policiais do serviço de inteligência da PM e do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil ficaram sabendo do paradeiro de Alex e foram até o local.

Chegando lá, os policiais perceberam que Alex iniciou uma fuga pela vegetação e começou a efetuar disparos contra as equipes de busca, que reagiram e acabaram atingindo o suspeito com tiros.

Alex foi levado pelos próprios policiais para o hospital em Três Lagoas, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu logo ao dar entrada na unidade, conforme informações do Jornal do Povo.

Caso

Naide e José jantavam em casa, por volta de 20h de quarta-feira (21), no bairro Santos Dumont, enquanto o filho tomava banho e um homem chegou atirando no casal. Eles foram socorridos, mas morreram no Hospital Auxiliadora. Naide disse ao filho momentos antes de morrer que quem atirou foi Alex.