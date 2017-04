Fundersul Gerado sob críticas, Fundersul resiste e dá sobrevida à economia de MS

Um dos mais criticados instrumentos institucionais de receita em Mato Grosso do Sul é o Fundersul (Fundo de Desenvolvimento e Modernização da Malha Viária do Estado). Quando o projeto nasceu e começou a ser levado adiante pelo governador José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, ele e seu criador sofreram uma avalanche de críticas, das mais virulentas possíveis. Era 1999, primeiro ano da primeira gestão do petista, e o governador eleito tinha a precariedade das rodovias estaduais entre as preocupações mais prementes fornecidas pelo sistema produtivo durante a campanha.

No entanto, para materializar o projeto era necessário convencer principalmente os ruralistas e parte do sistema produtivo, únicos segmentos que contribuiriam com essa arrecadação compulsória. A lógica governista era simples: fazer com que os próprios e diretos usuários da malha viária contribuíssem com a manutenção dos corredores por onde transportam suas mercadorias e alimentam seus empreendimentos. Essa lógica, no entanto, não persuadia meios políticos e o ruralismo em peso, porque consideravam que a obrigação de cuidar das estradas é exclusiva do poder publico e acenavam com leituras jurídicas que sugeriam sobrecarga tributária se o Fundo fosse implantado.

Entre os opositores mais ferrenhos do Fundersul perfilavam ontem alguns dos dirigentes e lideranças da política e do agronegócio que hoje reconhecem ser providencial o caixa extra de investimentos. O ruralismo sulmatogrossense, estribado na adesão de políticos influentes que se opunham ao governo petista, chegou a ingressar com uma Adin (Ação de Declaração de Inconstitucionalidade) na tentativa de barrar o Fundersul, que apesar das resistências acabou sendo aprovado pela Assembleia Legislativa e tornou-se a Lei 1963, de 11 de junho de 1999.

A contribuição compulsória foi atirada numa intensa discussão jurídica, mas quando as primeiras intervenções custeadas pelo Fundo começaram a dar resultados, ocorreu um arrefecimento das resistências. Outros estados brasileiros passaram a procurar de perto a experiência e a importaram, convencidos de sua eficácia. O Fundo, em seus 18 anos de existência em Mato Grosso do Sul, já é um dos mecanismos de comprovada serventia para socorrer a complexa e onerosa demanda conservacionista da malha viária que tanto sufoca as finanças dos governos.

Criado para garantir a trafegabilidade de estradas estaduais, o Fundersul veio ganhando ao longo do tempo novas utilidades e hoje é, legalmente, um desafogo para o governo investir em estradas vicinais, aliviando as prefeituras, e compondo até na recuperação de conexões de rodovias federais. Para completar, em agosto do ano passado uma mudança na lei permitiu que os recursos do Fundersul também fossem empregados em projetos e obras de drenagem, pavimentação e construção de rodovias e não mais somente nos investimentos voltados ao escoamento da produção agropecuária. Parte da receita é ainda destinada à construção de bueiros, pontes e serviços complementares, evitando que recursos públicos sejam gastos em obras sem planejamento, como as vias que desabam durante o período chuvoso.

Em 2016, segundo os relatórios governamentais, R$ 173,1 milhões do Fundersul foram destinados à pavimentação, restauração e manutenção de rodovias. O valor corresponde a 36% do que foi arrecadado pelo fundo em 2015. Desse montante, R$ 117,08 milhões fazem parte da parcela reservada aos municípios. No primeiro semestre de 2016 o fundo arrecadou R$ 271,3 milhões, sendo que desses, R$ 151,1 milhões foram investidos em obras e R$ 62,6 milhões repassados às prefeituras. Em 2015 e 2016 foram investidos R$ 869 milhões - e para este ano estão previstos R$ 824 milhões.

Assim, e no turbilhão de uma das maiores e mais sacrificantes crises financeiras vividas pelo Estado, o governo de Mato Grosso do Sul é um dos poucos no País que possui um mecanismo institucional para resistir e não permitir que o setor produtivo sofra mais ainda com uma rede precária de escoamento , como se verifica, por exemplo, em outras unidades de grande performance produtiva, como é o caso de Mato Grosso. O Fundersul é, sem dúvida, um oxigênio que sobrevive ao ceticismo e se coloca acima, muito acima, das paixões partidárias e ideológicas.