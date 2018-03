Naviraí Gerente fica 6 horas sob o poder de criminosos durante roubo de caminhonete ' Entre a ponte do Rio Itaquiraí e a empresa Frango Bello, a vítima foi abandonada'

Um gerente de uma emnpresa de ônibus de 33 anos ficou refém de bandidos por pelo menos 6h durante roubo de uma caminhonete. A vítima foi abordada próximo à delegacia da Polícia Federal por volta das 19h30, em Naviraí, distante 366 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o gerente deixava a empresa de ônibus MC Locações onde trabalha dirigindo a caminhonete GM S-10 branca do patrão, quando foi surpreendido por dois homens, um deles armado, que desceram de um Volkswagen Amarok e anunciaram o assalto.

Ele foi colocado no banco do carona dianteiro e ficou sob a mira do bandido armado, que segundo depoimento, parecia ser adolescente. O outro criminoso assumiu a direção da caminhonete rumo à cidade de Itaquiraí. Enquanto o restante do grupo seguiu como batedor na Amarok.

Ainda conforme registro policial, até a praça de pedágio os dois veículos seguiram juntos. Depois a Amarok não foi mais vista. Já no município de Itaquiraí, os dois bandidos passaram a circular no perímetro urbano e depois foram ao sentido Eldorado. Entre a ponte do Rio Itaquiraí e a empresa Frango Bello, a vítima foi abandonada. Os criminosos seguiram viagem na S-10 levando celular e R$ 155 em dinheiro.

O gerente, então, voltou a pé para Itaquiraí e acionou a Polícia Militar. Ele contou que os suspeitos não usavam máscaras e se comunicavam utilizando, pelo menos na maioria da vezes, o idioma Guarani. Ainda não há informação se o veículo foi encontrado nem se os criminosos foram identificados.