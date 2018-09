Embriagado GM prende condutor embriagado em Dourados

O Flagrante aconteceu Por volta das 22 horas de terça-feira (25) onde uma equipe da GMD foi acionada por populares que mencionaram que na Rua Monte Alegre esquina com a Rua Maipu, havia um motorista de um Ford Versalles que estava totalmente embriagado, tendo colidido com alguns veículos e sem condições de dirigir, parou na via pública.

Testemunha que presenciou o fato, pegou a chave do veículo, e impediu a movimentação do mesmo. Assim que a equipe esteve no local e deteve o motorista, que informou ser motorista profissional e que não tinha ingerido bebida alcoólica, mas ao realizar teste de alcoolemia constatou que estava com teor alcoólico bem acima do permitido por lei. (1,01 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões).

Diante da situação o motorista recebeu voz de prisão sendo encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para as providências legais é o veículo foi recolhido ao pátio do Detran.