Capital Golpe do falso frete: homem é amarrado e tem caminhão Sacnia roubado "A vítima foi agredida a chutes, socos, amarrada e ficou refém dos bandidos por 6 horas"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Motorista foi vítima de 43 anos que caiu em armadilha do falso frete. A vítima foi agredida a chutes, socos, amarrada e ficou refém dos bandidos por 6 horas durante roubo do caminhão Scania, de cor branca, com placa OMC-3449. O caso aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira (4), em uma estrada vicinal próximo à rodovia 262, na saída para São Paulo, na zona rural de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, o motorista trabalha com transporte de carga e por volta das 10h foi contratado por um agenciador de carga de outro Estado para fazer frete de Campo Grande a Londrina. Por volta das 16h, a vítima foi até o endereço combinado em uma área rural e acabou rendida por dois homens e levada para dentro de um matagal, enquanto uma terceira pessoa fugiu com o caminhão levando documentos pessoais e do veículo.

Na sequência, o caminhoneiro foi agredido a chutes, socos e teve os braços, pescoço e pernas amarrados para que não fugisse. A vítima relatou ainda que enquanto era mantido refém ouviu os criminosos, um deles identificado na conversa como João Vitor, comentarem que o veículo seria levado para o Paraguai.

O motorista só foi liberado por volta das 22h, quando os criminosos fugiram com um comparsa que foi de carro buscá-los. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.