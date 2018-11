Batayporã Golpe do falso parente faz idosa perder R$ 850 reais para criminosos em MS

Na tarde desta terça-feira (20), uma mulher de 69 anos, residente em Batayporã, perdeu R$850 ao ser vítima de um estelionato, no golpe do falso parente. Segundo o boletim de ocorrência, a idosa disse que recebeu uma ligação a cobrar no telefone fixo de sua casa, sendo que, um homem que dizia ser sobrinho dela e estava pedindo ajuda.

De acordo com o site local Nova News, o homem afirmou que estava com o carro quebrado em uma estrada de Batayporã e que precisava da quantia de R$ 850,00 para comprar uma peça e fazer a manutenção do veículo. O golpista passou o número de uma conta para depósito, sendo que, de imediato a vítima foi até a casa lotérica e efetuou a transação.

Uma segunda ligação foi feita, sendo que o suposto sobrinho perguntou se o depósito já havia sido feito. Desta vez quem atendeu foi a irmã da vítima, que perguntou ao homem em qual ponto do município ele estava para que ela mandasse socorro, sendo que o autor não soube explicar, momento em que ela percebeu que se tratava de um golpe.

Avisada pela irmã, a vítima foi novamente até a casa lotérica, onde foi orientada a comparecer na Delegacia de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. O caso de estelionato deverá ser apurado pelas autoridades.