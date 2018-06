Golpista brasileiro mais procurado em Pedro Juan é preso pela polícia local 'Elói' liderava quadrilha de adolescentes que furtavam nas ruas paraguaias

Por: Correio do Estado

A polícia do Paraguai prendeu, na tarde desta sexta-feira (1), um brasileiro apontado como um dos maiores golpistas na região da fronteira, responsável por extorquir clientes e lojistas de Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã.

João Martins Mosqueira Neto, 42 anos, conhecido como 'Eloi', possui mais de 15 mandados nas polícias daqui e do país vizinho por estelionato e furto. Quase sempre, suas ações eram pautadas na boa e na alta rotatividade de comparsas, que lhe ajudavam a aplicar os golpes.

De acordo com a polícia local, a maioria dos crimes eram cometidos com ajuda de adolescentes, que abordavam vítimas a esmo pelas ruas ou simplesmente faziam arrastões aos ambulantes em via pública.

'Elói' chamou a atenção dos agentes ao trafegar em moto com placa brasileira. Na hora da abordagem, tentou fugir e se esconder em um hospital, onde alegou que era caminhoneiro, foi ferido em manifestação e buscava ajuda. Obviamente a desculpa não colou e não foi dificil ele ser reconhecido, tamanha a fama.