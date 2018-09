Operação Vostok Governador Reinaldo Azambuja é alvo de operação da PF Reinaldo Azambuja pode estar envolvido em um esquema de pagamento de propina a cúpula do governo do Mato Grosso do Sul

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO 12/09/2018 às 07:33

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), é alvo de uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira (12) pela Polícia Federal. Batizada de Operação Vostok, a ação tem como objetivo combater um esquema de pagamento de propina a representantes da cúpula do governo do Mato Grosso do Sul, que envolve redução ilegal de impostos. Os agentes federais cumprem mandados de busca e apreensão na casa de , Azambuja, que tenta se reeleger ao cargo, e na governadoria do estado. A operação teve origem em delações de executivos da J&F e os mandados foram autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No total, são cumpridos 41 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão temporária. As ordens judiciais acontecem nas cidades de Campo Grande (MS), Aquidauana (MS), Dourados (MS), Maracaju (MS), Guia Lopes de Laguna (MS) e Trairão (PA). De acordo com pesquisa Ibope divulgada no último 24 de agosto, o candidato tucano tem 39% das intenções de voto.