LAMA Governo demite fiscais de obras da Agesul, réus da Lama Asfáltica Beto Mariano e Fausto Carneiro da Costa Filho, foram demitidos nesta quarta-feira

IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET Foto: FOTO ILUSTRATIVA DA INTERNET

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), publicou a demissão do réu da Lama Asfáltica, Wilson Roberto Mariano de Oliveira, o Beto Mariano, no DOE (Diário Oficial do Estado) desta quarta-feira (7. Também foi demitido Fausto Carneiro da Costa Filho, também réu e fiscal de obras públicas.

No Diário Oficial de terça-feira (6), a CGE divulgou que o fiscal de obras públicas da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), poderia ser punido com suspensão de 90 dias, mas, o fato não se concretizou pois, segundo relatório final da Comissão Processante, o fato prescreveu.

Já hoje, o governador assinou a demissão de Beto Mariano, por ele ter violado deveres funcionais da Lei Estadual, previsto no inciso III, que determina desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; e inciso XII, que é estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções, do artigo 218.

Beto Mariano também não cumpriu os incisos VII e XII do artigo 235 da Lei Estadual, onde fala sobre aplicação de demissão. O inciso VII do funcionalismo público determina lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual e o inciso XII fala sobre desídia no cumprimento do dever.

Fausto também é réu na Lama Asfáltica e teve os bens bloqueados em fevereiro deste ano. A demissão dele foi publicada pelo governador no DOE desta quarta-feira, baseada no artigo 231 inciso IV, que é demissão, e incisos do artigo 235, onde o fiscal cometeu lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual e desídia no cumprimento do dever.