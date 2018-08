Coxim Grávida de dois meses fica ferida em colisão entre carro e moto

Foto: PC de Souza

Um acidente por volta das 18h, desta quinta-feira (23), na Avenida Federal, Bairro Piracema, deixou uma jovem com vários ferimentos pelo corpo.

Segundo informações colhidas pela nossa reportagem no local do acidente, ambos os veículos seguiam no sentido bairro quando o veículo que estava à frente da motocicleta iniciou ultrapassagem, em veículos que estavam devidamente estacionados.

Silvana Soares, de 25 anos, conduzia uma motocicleta Yamaha Factor, com placa de Coxim, e segundo informações não conseguiu fazer a manobra corretamente colidindo na lateral do carro.

Antônio José do Prado Santos, de 51 anos, conduzia corretamente seu veículo quando foi surpreendido com a motocicleta na sua janela, com o impacto a jovem veio a cair no asfalto sofrendo vários hematomas e escoriações no rosto e corpo.