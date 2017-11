Grávida de nove meses sofre acidente de trânsito a caminho da maternidade Dois carros colidiram e um deles capotou em cruzamento de ruas

Foto: Yarima Mecchi / Portal Correio do Estado

Dois carros de passeio colidiram e um deles capotou, na tarde de hoje, no cruzamento da Avenida Rachid Neder com a rua Brasil, no Monte Castelo, em Campo Grande. Cinco pessoas ficaram feridas, entre elas, uma gestante que estava a caminho da maternidade, com parto marcado para amanhã.

Condutora de um Fiat Uno, Ana Carla Cordeiro, de 30 anos, dirigia pela contramão na rua Brasil, colidiu com um Fiat Palio, que trafegava pela Rachid Neder e capotou.

No Palio estava o motorista e a esposa, Monitiele Franco, 22, que está grávida de 41 semanas. Por conta da batida, ambos também foram levados para a Santa Casa, conscientes.

Tio do motorista informou que ele não tem carteira nacional de habilitação (CNH) e nem o documento do veículo.

No Uno, além da motorista estavam João Gomes, 70 anos, e a esposa, Rosângela César, 53. A condutora ficou presa nas ferragens e Corpo de Bombeiros precisou usar desencarcerador e retirar a porta do veículo para socorrer a vítima. Ela e a passageira foram encaminhadas para a Santa Casa.

Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Wagner Dumpin disse que todos os passageiros estavam com cinto de segurança, caso contrário, teriam sido ejetados para fora do veículo.

Por conta do acidente, trecho da avenida Rachid Neder, entre as ruas 25 de Dezembro e Brasil, está interditado. Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran) irá apurar as circunstâncias do acidente.