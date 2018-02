Grávida, jovem é agredida por ex de seu convivente em bar de Coxim

Foto: Alisson Silva

Grávida de três semanas, Vanessa Barrios Goes, de 23 anos, foi agredida pela ex de seu atual convivente na madrugada desta terça-feira (06), em um bar de Coxim.

Enquanto era atendida pelo Corpo de Bombeiros, a jovem contou que estava em um bar, localizado no bairro Senhor Divino, quando a ex de seu convivente chegou e passou a agredi-la com chutes e socos na barriga.

A jovem contou que saiu correndo e pediu socorro em outro bar, localizado na rua Calos Garcia de Queiroz. Com fortes dores abdominais, ela foi socorrida pelos bombeiros e SAMU (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Uma equipe da Rádio Patrulha esteve no local registrando a agressão.