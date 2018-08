Fatalidade Guarda brinca com escopeta acerta cabeça de jovem e mata na hora "O rapaz de 21 anos morreu no interior de uma loja em Ponta Porã'

Cristhian Marciano Jara, 21, morreu ao ser atingido por um tiro de escopeta que teria, segundo informações iniciais, disparado de forma acidentalmente. De acordo com o Porã News, a arma é de um guarda de segurança e o fato ocorreu na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

O caso aconteceu por volta de 18h no interior de uma loja localizada na avenida Carlos Antônio Lopez, cruzamento com a General Diaz, região central da cidade.

Ainda conforme o site, o guarda de 27 anos fazia uma brincadeira com a vitima, manuseando a escopeta calibre 12mm disparando e atingindo a cabeça do rapaz, matando-o na hora.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor no local do suposto disparo acidental e deram voz de prisão ao autor e posteriormente com apoio da promotora de justiça Camila Rojas encaminharam o corpo ao IML da cidade a espera dos familiares.