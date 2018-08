Tráfico de drogas Guarda Municipal é preso com maconha em São Paulo

Foto: Crédito: (Assessoria/ Polícia SP)

Um agente da Guarda Municipal de Dourados é um dos cinco presos no interior de São Paulo com cerca de uma tonelada de maconha. O flagrante ocorreu na última sexta-feira, dia 03 de agosto, na zona rural de Cabreúva (SP). A droga estava escondida em meio a sacos de adubo.

O nome do guarda ainda não foi divulgado pela polícia. A reportagem do site Campo Grande News, apurou que ele seria o dono do caminhão onde o entorpecente era transportado e ainda fazia o serviço de batedor na rodovia para o resto da quadrilha. Porém, em depoimento o guarda negou o envolvimento com o tráfico da maconha.

A suspeita dos investigadores é de que o grupo tenha saído da cidade de Dourados, na última segunda-feira, dia 30 de julho, com destino ao município paulista. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Judiciária.